Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025 e 2026
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025 e 2026. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Prevalenza del ruolo genitoriale e della continuità di cura nella scelta dell’AdS tra i genitori
2. Tumulazione, concessione cimiteriale perpetua e lesione dello ius sepulchri secondario del congiunto
3. Accordi patrimoniali occasionali ...