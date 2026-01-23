Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito 2025 e 2026 in materia di diritto di famiglia e delle successioni
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025 e 2026. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Attribuzioni patrimoniali tra coniugi e rapporti con i comproprietari dell’immobile destinato a casa coniugale;
2. Rettifica di sesso del minore e domanda dei genitori per l’adeguamento anagrafico all’identità di genere
3. Ripetizione dell...