Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Ripetizione assegno mantenimento indebitamente percepito
2. Casa coniugale ai figli in sede di separazione: nullità per patto successorio e divieto di pactum de non alienando illimitato
3. Disconoscimento paternità e compensazione mantenimento...