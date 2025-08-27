Famiglia di fatto e assegno familiare: quale tutela?

LA QUESTIONE

La mancata inclusione del convivente more uxorio nel novero delle situazioni ostative al riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) comporta una violazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 3 della Costituzione? Quali sono le implicazioni sistemiche, giuridiche e previdenziali del fatto che la convivenza di fatto rileva ai fini dell’ANF solo in presenza di un contratto di convivenza? L’attuale assetto normativo in materia di ANF appare coerente con l’evoluzione sociale del concetto di famiglia oppure risulta anacronistico e suscettibile di revisione legislativa?