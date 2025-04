Fatture false e bonus facciate: sì al sequestro, ma con motivazione puntuale

La Questione Bonus Facciate e fatture false: è lecito sequestrare i profitti illeciti? Per la Cassazione, i crediti d’imposta fittizi integrano reati tributari. Il sequestro dei profitti è legittimo, ma serve una motivazione specifica sul rischio di dispersione dei beni.

La configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, in assenza di un’effettiva prestazione economica

Per contestualizzare la questione, occorre ricordare che il c.d. “Bonus Facciate è stato introdotto quale incentivo fiscale dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) con la possibilità per i contribuenti di detrarre dall’IRPEF il 90% delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici. Inizialmente previsto per le sole spese del 2020, il bonus è stato prorogato prima alle spese sostenute nel 2021 (con la Legge 30 dicembre 2020...