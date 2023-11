Fedele Gubitosi nuovo presidente della European School of Oncology (ESO)

Fedele Gubitosi









La European School of Oncology (ESO), associazione riconosciuta senza scopo di lucro fondata nel 1982 dal prof. Umberto Veronesi con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza nell’educazione e nella formazione oncologica, nonché la ricerca avanzata nel campo dell’oncologia, è lieta di annunciare la nomina del suo nuovo Presidente, il Dott. Fedele Gubitosi.



La nomina è avvenuta all’unanimità durante l’ultima riunione del Consiglio Direttivo del 30 ottobre scorso tenutasi a Venezia, nella splendida cornice dell’Isola di San Servolo.



Contestualmente, il dottor Ugo Rock, già Presidente dell’ente, è stato nominato all’unanimità quale Presidente Onorario dell’Associazione, come riconoscimento del suo impegno ultratrentennale in ESO.



La missione della ESO è promuovere l’educazione e la formazione in oncologia, al fine di migliorare la cura dei pazienti affetti da cancro in Europa e nel mondo.



Con la nomina del nuovo Presidente, l’ESO è pronta a rafforzare ulteriormente il suo impegno nella promozione dell’eccellenza nell’oncologia attraverso programmi di formazione avanzata, collaborazione con le principali istituzioni oncologiche europee per offrire programmi di formazione innovativi e opportunità di networking per i professionisti oncologici.



Il Dott. Gubitosi lavorerà a stretto contatto con l’Amministratore Delegato Dott. Alberto Costa e il Consiglio Direttivo dell’ESO, il team esecutivo e i membri dell’organizzazione per raggiungere questi obiettivi ambiziosi e per garantire che l’ESO rimanga un punto di riferimento cruciale nell’ambito dell’oncologia in Europa.



Il neo Presidente ha dichiarato: “Sono onorato di accettare questa responsabilità e di essere nominato Presidente dell’European School of Oncology. Questa nomina rappresenta per me il compimento di un percorso professionale lungo oltre vent’anni. La ESO fu uno dei miei primi incarichi in Studio Rock ed esserne diventato Presidente, succedendo a Ugo, è fonte di grandissimo orgoglio personale e professionale.”