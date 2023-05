Federico Mercuri eletto nuovo Partner di Freshfields

La nomina è effettiva dal 1° maggio 2023. In Italia, il numero dei partner sale a 12 e 8 sono i counsel.









Freshfields Bruckhaus Deringer amplia la propria partnership, annunciando in Italia la nomina a Partner di Federico Mercuri.

Laureato con lode all'Università La Sapienza di Roma, Federico ha costruito la sua intera carriera in Freshfields, iniziando come praticante nel 2013 dopo aver vinto la sesta edizione italiana del Premio Freshfields (dedicato ai laureati in giurisprudenza con indirizzo in diritto internazionale e diritto commerciale), fino alla nomina a counsel avvenuta nel maggio 2022.

Membro del gruppo che si occupa di Dispute Resolution e Global Investigations, Federico è regolarmente coinvolto in importanti contenziosi, azioni di classe e indagini interne ed è esperto, tra le altre, di questioni di compliance, responsabilità amministrativa da reato, sanzioni economiche, corporate governance, diritto contrattuale e assicurativo e responsabilità degli amministratori.

Francesco Lombardo, managing partner dello Studio in Italia, ha commentato: "Federico è un professionista brillante, di cui i colleghi e i clienti apprezzano in modo unanime le doti e l'impegno, e noi siamo lieti di accoglierlo nella nostra partnership. La sua nomina è l'ulteriore dimostrazione della scelta strategica dello Studio di riconoscere e investire nei giovani talentuosi, che entrati giovanissimi in Studio, come lui, trovano il contesto ideale per sviluppare il proprio potenziale, diventando dei professionisti capaci di affrontare le sfide più complesse, all'interno di una grande squadra, che cresce in modo organico".



Sono 30 i nuovi partner eletti in Freshfields nell'annuale round di promozioni appena annunciato. La comunicazione esterna di tutte le nuove nomine può essere visionata al seguente link: Freshfields welcomes 30 new partners