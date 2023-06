Fermo tecnico, per provarlo basta la spesa per il noleggio di Marina Crisafi

Il danno da "fermo tecnico" dell’auto incidentata non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, bastando, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo. Così la terza sezione civile della Cassazione nell’ordinanza n. 15262/2023 decidendo una vicenda relativa al risarcimento danni conseguente ad un sinistro stradale.

La vicenda

In primo grado, il giudice di pace accertava...