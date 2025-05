Fiere di Parma acquista il 65% di Ribs. Tutti gli studi legali nel deal

Andrea Martellacci, Niccolò Giusti, Gian Paolo Tagariello, Margherita Mercatali

Fiere di Parma ha acquisito il 65% del capitale sociale di Ribs, società specializzata nell’organizzazione della manifestazione “Roma Bar Show” ( punto di riferimento nel mercato italiano spirits & mixology) dai soci Andrea Fofi, Fabio Bacchi e The Professor S.r.l..

Deloitte Legal ha assistito Fiere di Parma in tutti gli aspetti legali contrattuali e societari dell’operazione, inclusa la definizione della nuova governance, con un team coordinato da Andrea Martellacci (in foto) e composto da Niccolò Giusti (in foto) e Antonio Bramanti. Il team di Deloitte Legal ha agito con il supporto di Marcella Pedroni, responsabile della struttura Affari Generali di Fiere di Parma, e di Lorenzo Pasini, in-house counsel dell’acquirente.

Fiere di Parma, inoltre, è stata assistita da AGFM Dottori Commercialisti, con un team composto da Paolo Alinovi, Michele Tardini e Stefano De Rosa, che hanno curato gli aspetti fiscali dell’operazione e la relativa Due diligence, e da Deloitte & Touche con un team guidato da Andrea Isolotti e coordinato da Stefania Comani, per la due diligence contabile su Ribs.

Legance ha assistito i venditori nell’operazione di cessione delle proprie partecipazioni a Fiere di Parma, nonché il Sig. Andrea Fofi nella negoziazione degli accordi parasociali e dell’accordo di management e la società per i profili societari, con un team composto dal Senior Partner Gian Paolo Tagariello (in foto) e composto dall’Associate Margherita Mercatali (in foto).

Per gli aspetti fiscali e contabili, i venditori e la società sono stati assistiti dallo Studio 3C con un team composto da Giuseppe Migliore e Andrea Getuli.

Le operazioni notarili sono state seguite dal notaio Guido Trasatti di Parma.