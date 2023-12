Fincantieri acquisisce Remazel Engineering: Cappelli RCCD e Pedersoli gli studi coinvolti

Roberto Cappelli, Guido Masini, Carlo Re, Stefano Milanesi

Fincantieri, nell'ambito del progetto di rafforzamento strategico nei settori della subacquea e del Marine Energy, ha sottoscritto un accordo vincolante con Advanced Technology Industrial Group (società controllata dal fondo Alpha Private Equity) per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Remazel Engineering, società italiana leader globale nella progettazione e fornitura di sistemi ad alta complessità per la movimentazione, il sollevamento e l'ancoraggio e nelle soluzioni di lancio e recupero per mezzi underwater, particolarmente utilizzati nell'Energy Transition del settore Offshore, oltre che nella produzione di componenti critici per Turbine a Gas. Il closing dell'operazione è previsto per il primo trimestre del 2024, subordinatamente alla positiva conclusione della procedura c.d. golden power.

Fincantieri ha agito con il team legale interno composto dal General Counsel, Alessandra Battaglia e dall’Head of Business and Strategic Legal Affairs, Manlio Niccolai ed è stata assistita dallo Studio Legale Cappelli RCCD, con un team guidato dal senior partner Roberto Cappelli e composto dal partner Guido Masini, dalla counsel Stefania Rossini, dal senior associate Alberto Elmi e dalle associate Alberta Berruti e Beatrice Olivieri per i profili corporate/M&A, nonché dalla senior associate Sofia Arata per i profili golden power.

Advanced Technology Industrial Group (Alpha Private Equity) è stata assistita dallo Studio Pedersoli con un team guidato dall’equity partner Carlo Re e composto dal partner Stefano Milanesi, dall’associate Natalia Montalenti e dalla trainee Benedetta Ottella.