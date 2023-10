Fincantieri sottoscrive un finanziamento sustainability-linked: tutti gli studi coinvolti

Giuseppe De Simone









Gli studi legali Gianni & Origoni e ADVANT Nctm hanno agito quali consulenti legali nell’operazione di finanziamento a favore di Fincantieri S.p.A.



Il finanziamento sustainability-linked, per un ammontare di Euro 800.000.000, è stato messo a disposizione da un pool di istituti di credito nazionali ed internazionali coordinato da BNP Paribas CIB Italia in qualità di Bookrunner, Banca Agente, Agente SACE, Structuring Bank e Sustainability Coordinator. Il finanziamento è assistito da garanzia SACE al 70% ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, ed è destinato a supportare i fabbisogni finanziari legati alla crescita organica ad allo sviluppo del carico di lavoro del Gruppo Fincantieri.



GOP ha assistito il pool dei finanziatori con un team composto dal partner Giuseppe De Simone (in foto) coadiuvato dal senior counsel Simone D’Avolio. La partner Francesca Staffieri ha seguito gli aspetti fiscali.



ADVANT Nctm ha assistito Fincantieri S.p.A. con un team diretto dal partner Alfredo Lizio coadiuvato dal managing associate Gianluca Salvadei. Lo Studio legale Maisto e Associati, con un team composto dal partner Cesare Silvani e dalla senior associate Irene Sarzi Sartori, ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali.