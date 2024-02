Firmata la convenzione tra la Cantù Arena S.p.A. ed il Comune di Cantù per il project financing relativo alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di Cantù. Iniziativa Cube advisor finanziario dell’operazione

La firma della Convenzione è l’ultimo tassello in ordine temporale della procedura di affidamento che, dopo 4 anni dalla presentazione del progetto preliminare, ha visto a dicembre l’aggiudicazione della gara indetta dalla Provincia di Como e, nel corso del mese di gennaio, la costituzione della “Cantù Arena S.p.A.”, società di progetto affidataria del project financing che vede coinvolti quali promotori e soci della società concessionaria la Cantù Next S.p.A., in qualità di capofila, oltre a Gallerie Commerciali Bennet S.pA., Bennet S.p.A., Acinque Innovazione S.r.l. (gruppo A2A), Pichler Projects S.r.l., MA.SI Group S.r.l., Cobet S.r.l., Nessi&Majocchi S.p.A. e Consonnistrade 2001 S.r.l.

La Pallacanestro Cantù avrà così una nuova e innovativa arena, pensata e progettata secondo un concept fortemente ispirato alle moderne indoor sports venue internazionali, anche grazie all’importante partnership con la società ASM Global (parte del gruppo Legends), leader internazionale nella valorizzazione gestione di venue indoor ed outdoor.

La concessione ha un valore stimato di circa 345 milioni di euro e prevede la realizzazione di un’arena da circa 5.200 posti, un campo di allenamento con una tribuna interna da 150 posti, un campo esterno per il basket 3 contro 3, ed uno spazio polifunzionale omologato per ospitare tutti gli eventi indoor, dalla pallavolo al basket in carrozzina. La natura polifunzionale della struttura consentirà un pieno utilizzo degli spazi per attività di intrattenimento ed eventi extra-sportivi, quali concerti, convegni, eventi fieristici e culturali. L’area di intervento si estenderà su una superficie territoriale di 27.910 mq, e la struttura si svilupperà su tre livelli con, oltre all’Arena sportiva, la presenza di un edificio commerciale (media struttura di vendita) ed un edificio dedicato alla ristorazione, nonché un parcheggio privato ad uso pubblico.

Iniziativa Cube è stato l’advisor finanziario dell’operazione, con un team coordinato da Marco Messina, affiancando il soggetto proponente in tutte le fasi della procedura, compreso il supporto nell’interlocuzione con gli istituti di credito per il finanziamento dell’operazione. Insieme ad Iniziativa hanno agito in qualità di advisors dell’operazione lo Studio Chiomenti, per gli aspetti legali con un team guidato da Marco Cerritelli, lo Studio Marelli & Brenna, in qualità di general/strategic and tax advisor con un team guidato da Stefano Marelli, lo Studio Legale Associato ABMVS di Como, lo Studio Todarelli & Partners, lo Studio Legale Vassallo e l’avv. Jakob Brugger dello Studio Brugger & Partner ed il notaio Manfredi per i profili notarili.

L’operazione vede coinvolti anche l’Istituto per il Credito Sportivo, Intesa San Paolo, BCC Cantù e Finlombarda che agiranno in pool per il finanziamento dell’operazione.

Iniziativa con questa operazione conferma la propria leadership nel supportare progetti inerenti la realizzazione di impianti sportivi, con particolare riferimento alle attività di natura economico-finanziaria e procedurale legate alla gestione complessiva di interventi per la costruzione di stadi, arene ed altre strutture sportive, agendo anche a supporto della strutturazione finanziaria delle operazioni. Iniziativa ha ad oggi al suo attivo circa 40 interventi di Partenariato pubblico privato relativi ad impianti sportivi di dimensioni rilevanti, fiore all’occhiello di un’attività di advisory che l’ha vista supportare negli anni quasi 130 operazioni di sviluppo di infrastrutture materiali e immateriali con questa tecnica.