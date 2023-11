Fivelex con Finanziaria Immobiliare d’Este nell’acquisizione di un complesso immobiliare nel quartiere Isola di Milano

Finanziaria Immobiliare D’Este ha appena concluso il suo round di investimenti del 2023 attraverso il perfezionamento - da parte del veicolo Domus Bassi - dell’acquisizione del complesso immobiliare, nel quartiere Isola di Milano, di Via Paolo Bassi 3 avente un’estensione di circa 5.500 mq.



In occasione dell’acquisizione Domus Bassi ha deliberato un aumento di capitale riservato ad investitori retail e professionali identificati dal regolamento Consob sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line attraverso la piattaforma di real estate crowdfunding Concrete Investing nell’ambito del successivo sviluppo del progetto di riqualificazione dell’edificio come residenziale, affidato a DFA Daniele Fiori Architect. Fivelex Studio Legale e Tributario ha assistito Finanziaria Immobiliare D’Este sia per i profili real estate sia per i profili corporate con un team composto dal partner Adriano Nocerino e Walter Rossi. I profili notarili dell’operazione di acquisizione e di aumento di capitale sono stati curati dal notaio Gherardo Flaviano Stimolo.