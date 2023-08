Flessibilità lavorativa, benessere e clima aziendale inclusivo: la strategia degli studi legali per attrarre i talenti

Portolano Cavallo sigla il nuovo accordo integrativo che si aggiunge alle politiche welfare già adottate per promuovere il work-life-balance









Per garantire il successo di un'organizzazione che vuole crescere ed essere più competitiva sul mercato del lavoro, occorre puntare sull'attrazione dei talenti (soprattutto più giovani) e lo sviluppo delle competenze, la creazione di un ambiente di lavoro sano, inclusivo e stimolante e non da ultimo puntare al benessere e soddisfazione dei dipendenti.

Sono sempre più le società che hanno capito i vantaggi di una politica incentrata sugli incentivi, dal welfare aziendale allo smart working sino all'adozione di contratti integrativi, così come su iniziative che promuovano l'inclusione e la diversity.

I dati dell'Osservatorio Edenred danno una fotografia chiara e univoca: chi lavora in aziende che attuano politiche di welfare sono più soddisfatti e appagati delle loro condizioni lavorative (il 76%) e questo, inevitabilmente, influenza in modo importante anche la parte di recruiting.

Il lavoro agile, insieme al welfare, coprono infatti molte sfere: oltre a garantire flessibilità, sono anche un' importante forma di sostegno al reddito delle famiglie e favoriscono la natalità grazie al maggiore supporto per le famiglie che decidono di avere un figlio.

Anche il settore legale si sta muovendo in questa direzione. Un esempio virtuoso è Portolano Cavallo, studio legale full-service leader in Italia nei settori Digital, Media & Technology, Life Sciences-Healthcare e Digital Transformation, che in questi anni ha adottato misure interne all'avanguardia. L'obiettivo? Mettere al centro i propri collaboratori creando un clima interno positivo e inclusivo. Un percorso che l'ha portato a essere l'unico studio legale nella classifica Best Workplaces™ per sette anni consecutivi, rompendo gli stereotipi legati al settore.

Lo Studio, infatti, ha da poco siglato un nuovo accordo integrativo a quello nazionale, aggiornando così la prima versione del 2013, valido per i dipendenti. Cosa prevede? Un aumento del congedo di paternità da 3 a 15 giorni lavorativi e il raddoppio della flessibilità oraria per ingressi e uscite, che passa da 15 a 30 minuti, l'aggiornamento della policy interna sul lavoro agile che prevede solo 8 giorni al mese di lavoro in sede, la detassazione del premio annuale. Ma questa integrazione è solo l'ultima delle tante politiche già adottate dallo Studio per garantire flessibilità e un miglior equilibrio tra famiglia e lavoro.

Le collaboratrici in attesa o con figli, ad esempio, hanno incentivi sia dal punto di vista economico (la maternità è retribuita al 100%) sia tramite misure e strumenti organizzativi. L'obiettivo è quello di non rendere l'arrivo di un figlio come un limite per la crescita professionale e a tal proposito diverse avvocate dello Studio sono diventate partner proprio durante la maternità.

Portolano Cavallo è infatti molto attento al tema della diversity, sostenendo attivamente la crescita dei professionisti solo in base al loro talento, personalità, passione e impegno. La maggioranza femminile (55% e 48% dei soci e Counsel) non è frutto di alcuna policy, ma deriva proprio da un approccio meritocratico, così come non esiste un salary gap tra donne e uomini dato che tutti i soci di Portolano Cavallo sono equity partners e partecipano agli utili in base al modello "lockstep" puro, e il sistema retributivo dei professionisti segue questa logica basandosi su un criterio oggettivo come l'anno di laurea per la definizione del compenso. Il 45% dei ruoli di responsabilità è affidato a donne.

Inoltre, sempre per spingere il concetto di flessibilità, Portolano Cavallo è stato un pioniere del lavoro agile, introdotto già dal 2015, quando non era così diffuso. Una testimonianza di come il lavoro a distanza possa essere un asset virtuoso per promuovere la crescita di un'organizzazione senza incidere sulle performance.