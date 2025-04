Foglia & Partners avvia Interance per fornire un approccio integrato alle aziende nel regime di Cooperative Compliance

Giuliano Foglia

Foglia & Partners - boutique indipendente specializzata nella consulenza in tutti i principali ambiti del diritto tributario domestico e internazionale - consolida il suo posizionamento sul mercato tramite l’avvio di Interance, joint-venture strategica nella gestione integrata del rischio fiscale delle imprese con Aplos Consulting Srl, società fondata da Silvia Garino e altamente specializzata nel supporto alla governance aziendale e ai sistemi di controllo interni.

Interance ha l’obiettivo di fornire un servizio tailor made, con un approccio integrato e innovativo, per le imprese che intendono affacciarsi al nuovo regime della Cooperative Compliance e ad un efficace sistema di analisi, monitoraggio e controllo dei rischi fiscali. Le due realtà continueranno ad operare autonomamente nelle rispettive aree di attività - ovvero, il diritto tributario per Foglia & Partners e la gestione dei processi di governance, organizzazione e conformità per Aplos Consulting Srl - e, contestualmente, forniranno le loro specifiche competenze ad Interance affinché possa offrire un servizio unico ai propri clienti.

Le attività di Interance, si concentrano, in particolare, nel campo del Tax Control Framework – il sistema di controllo interno per monitorare e gestire efficacemente i rischi fiscali – offrendo supporto completo in tutte le sue fasi di sviluppo: dalla progettazione e implementazione, con l’identificazione delle aree di intervento per definire le migliori politiche di gestione, incluso il monitoraggio e l’aggiornamento continuo in base alle evoluzioni normative e dei processi aziendali.

Interance, inoltre, assiste le imprese nell’ambito del regime di Cooperative Compliance e nell’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate, sia in fase di accesso al regime sia nell’ambito dell’ordinaria attività di gestione del rischio interpretativo.

“L’avvio di Interance, grazie alla complementarità delle rispettive distintività dei professionisti di Foglia & Partners e di Aplos Consulting, rappresenta una iniziativa innovativa sul mercato per completezza e verticalità delle competenze”, commenta Giuliano Foglia, Fondatore e Managing Partner di Foglia & Partners. “Questa nuova realtà – che fonde expertise tributarie e di consulenza nei processi di gestione del rischio in un unico punto di riferimento – ha, infatti, l’obiettivo di valorizzare l’esperienza acquisita in questi anni dal nostro Studio nell’ambito della Cooperative Compliance e dare, quindi, una risposta concreta ed integrata, con competenze anche nell’entreprise risk management, alle necessità delle aziende nel nuovo modello di gestione del rischio fiscale introdotto dal regime di Cooperative Compliance e il cambiamento radicale che questo comporta nel rapporto tra imprese e Fisco.”

“Il nome Interance ci porta all’essenza di un percorso che unisce e integra le esperienze in ambito fiscale, finance e compliance, concorrendo alla gestione del rischio complessivo d’impresa” sottolinea Silvia Garino, Founder di Aplos Consulting. “I framework di controllo e i modelli di Enterprise Risk Management di Interance rappresentano la sintesi di una pluriennale esperienza in materia tributaria e regolamentare, maturata dai nostri professionisti.”