Formazione avvocati: proroga dei termini per l’accreditamento
Il CNF sospende la ricezione delle istanze di accreditamento dal 22 dicembre 2025 al 12 gennaio 2026. Prorogati i termini di disamina e indicati i termini per i corsi di gennaio
Sono prorogati i termini per il deposito e la disamina delle istanze di accreditamento ai fini della formazione continua degli avvocati. Lo comunica il Consiglio Nazionale Forense con un avviso sul sito istituzionale.
Sospensione domande accreditamento
L’ente comunica che la piattaforma dedicata alla presentazione delle istanze di accreditamento sarà temporaneamente indisponibile a partire da lunedì 22 dicembre 2025 fino a lunedì 12 gennaio 2026, inclusi. Per cui, la ricezione delle domande sarà sospesa nel medesimo periodo ...