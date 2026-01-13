Forvis Mazars e Legance nell’operazione di investimento di Canson Capital Partners e Simest in casa del Gelato s.p.a.

Lorenzo Locci, Massimiliano Vento, Stefano Lugli

Canson Capital Partners e SIMEST S.p.A. hanno finalizzato un’operazione straordinaria che prevede l’ingresso degli investitori in un veicolo societario costituito per acquisire il 50% del capitale sociale di Casa del Gelato S.p.A., azienda modenese leader nella produzione industriale di gelato.

L’operazione è stata realizzata tramite un aumento di capitale interamente finanziato con risorse di equity. Il supporto dei nuovi partner consentirà a Casa del Gelato di attuare il nuovo Piano Industriale, che prevede investimenti significativi per ampliare la capacità produttiva, sviluppare un nuovo impianto improntato su sostenibilità e innovazione e valutare eventuali acquisizioni strategiche.

SIMEST, società del Gruppo CDP che da oltre trent’anni sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha partecipato all’operazione attraverso le risorse della Sezione Crescita del Fondo 394/81, gestite in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

SIMEST è intervenuta con il proprio team legale interno composto dal Direttore Affari Legali e Societari Marco Bellocci, dal Responsabile dell’Area Consulenza Legale Daniela Di Lauro e dal senior legal counsel Paolo Colella.

Nell’operazione, Canson Capital Partners e i suoi co-investitori sono stati assistiti da Forvis Mazars per tutti gli aspetti legali, fiscali, finanziari e HR. Il team è stato coordinato dal partner Massimiliano Vento, Law Leader, insieme agli avvocati Andrea Gambardella (Partner) e Davide Mauro.

SIMEST si è avvalsa della consulenza di Legance, con un team guidato dal partner Andrea Sacco Ginevri, affiancato dal managing associate Lorenzo Locci e dalla senior associate Lucrezia Fioretti.

Casa del Gelato e i soci fondatori sono stati supportati da un team di consulenti guidato dal Dott. Stefano Lugli.

Questa partnership rappresenta un passo strategico per Casa del Gelato, che punta a consolidare la propria posizione sui mercati nazionali e internazionali, accelerando lo sviluppo e creando valore per tutti gli stakeholder.

