Fratelli Cosulich prende in consegna dal cantiere cinese Cimc Soe la newbuilding “Alice Cosulich” per il trasporto di gas liquido: Turci e Pedersoli gli studi coinvolti

Pedersoli Studio Legale, assieme allo studio legale cinese Yao Liang Law Office, ha assistito Shipbuilding Project - Nantong CIMC Sinopacific Offshore & Engineering Co. Ltd. nella consegna al gruppo genovese Fratelli Cosulich della newbuilding “Alice Cosulich” (in foto) per il trasporto e il bunkeraggio di LNG.



La nave ha una capienza di 8.200 m3 di LNG e di 500 m3 di gasolio MGO (Marine Gas Oil).



Pedersoli Studio Legale ha agito con un team composto dall’equity partner Ascanio Cibrario, dal senior lawyer Giulio Langella e dalla associate Giorgia Patrizi che hanno operato in stretta sinergia con un team dello studio legale cinese Yao Liang Law Office composto da Jason Zhang e da Damon Peng.



Per il Gruppo Fratelli Cosulich, si tratta di un importante investimento che conferma l’impegno del gruppo nella salvaguardia dell’ambiente, per il quale è stato ottenuto anche un contributo da parte dell’Unione Europea, inserendosi nella strategia per lo sviluppo di infrastrutture di distribuzione di carburanti alternativi per contribuire alla decarbonizzazione dei trasporti in Europa.



Il Gruppo Fratelli Cosulich è stato assistito durante l’intera operazione (dai contratti di costruzione, finanziamento e futuri impieghi fino alla consegna) dallo Studio Legale Turci di Genova, nelle persone del socio Marco Turci, di Lucia Pedrini e del Prof. Luca Calzolari.