Freshfields con Capital Solutions in un’operazione di finanziamento a supporto di una società attiva nel settore delle telecomunicazioni e soluzioni digitali per le imprese Freshfields ha assistito Muzinich & Co. SGR S.p.A., in qualità di gestore delegato dei fondi AZIMUT ELTIF - Private Debt Capital Solutions e AZIMUT Private Debt Capital Solutions II – ELTIF, con riferimento ad un’operazione di finanziamento di € 35 milioni.