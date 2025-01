Fresno Solutions acquisisce una quota di maggioranza di New Ancorvis. Gli studi coinvolti

Cristina Ricci, Antonio Garramone, Eros Titi, Marco Cardona

Legance ha assistito Fresno Solutions S.L., società spagnola parte del Gruppo Life Dental, nell’acquisizione di una quota di maggioranza del capitale sociale di New Ancorvis S.r.l., società attiva nella produzione di semilavorati per il mercato odontoiatrico e protesico anche mediante tecnologia CAD-CAM, dai venditori Davide Cantoni e Nobil Metal S.p.A.

Legance ha agito con un team composto dal partner Giacomo Gitti, dal senior associate Antonio Garramone e dall’associate Cristina Ricci.

I venditori sono stati assistiti dallo studio legale Titi & Associati, con un team composto dagli Avvocati Eros Titi e Marco Cardona.

L’investimento in New Ancorvis si colloca nella più ampia strategia di investimento del Gruppo Life Dental, finalizzata alla creazione di un polo di riferimento nel settore dentale e perseguita attraverso recenti investimenti in società specializzate, tra l’altro, in implantologia e protesica e soluzioni digitali innovative nel settore in Europa.