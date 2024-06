Furto in caveau, senza elementi certi la liquidazione del danno è equitativa

In caso di furto in un caveau bancario il giudice può procedere al ristoro del danno in via equitativa se non ha elementi certi per determinare correttamente l’ammontare dei preziosi sottratti. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 17207/24.

La vicenda

Venendo alla vicenda la Corte d’appello aveva osservato (correttamente) che le clausole limitative della responsabilità presenti nel contratto...