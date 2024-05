G7 della Giustizia, pieno sostegno a Kiev

Si chiude in un clima di sostegno e appoggio all’Ucraina il G7 della giustizia di Venezia. «Lo Stato di diritto - ricorda la dichiarazione finale - è fondamentale per garantire l’assunzione di responsabilità per le atrocità commesse a causa dell’aggressione russa, ma anche per sostenere l’Ucraina nella ricostruzione delle sue istituzioni in modo da consentirle di prosperare sia sul piano economico che su quello sociale nel lungo periodo». Da qui il pieno sostegno alle Corti internazionali per l’accertamento...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi