GA Alliance e BonelliErede nel Programma Basket Bond Garanzia Lazio GA Alliance e BonelliErede hanno assistito, rispettivamente, l’Arranger (il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Mediocredito Centrale S.p.A., Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., Banca Finnat Euramerica S.p.A. e Banca Agevolarti S.p.A.) e gli Investitori Cassa depositi e prestiti S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A. nell’ambito del terzo e del quarto slot di Basket Bond Lazio, per un controvalore di 8,5 milioni di euro.







