GA e NCTM nel quarto slot del programma Basket Bond Campania

Andrea Martina, Paola Sepe, Roberto De Nardis Di Prata, Andrea Bertoni

GA (Grimaldi Alliance) ha assistito l’Arranger (il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Mediocredito Centrale S.p.A. (MCC) e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.) nel quarto slot del programma Garanzia Campania Bond - seconda edizione, il programma di Basket Bond promosso dalla Regione Campania e gestito dalla società in house-Sviluppo Campania S.p.A., presieduta dal prof. Mario Mustilli. Uno strumento che prevede la raccolta di fondi tramite una serie di emissioni di minibond e rappresenta per le imprese sia un’alternativa al tradizionale canale bancario, sia una concreta opportunità per ottenere un finanziamento a lungo termine e a condizioni economiche competitive, grazie alla garanzia pubblica. I bond sono stati sottoscritti da un veicolo di cartolarizzazione costituito ai sensi della L.130 del 1999 che, a sua volta, ha emesso titoli ABS (asset-backed securities) che sono stati sottoscritti da MCC, che ha agito anche come investitore, e Cassa depositi e prestiti S.p.A (CDP).

Nel quarto slot GA ha seguito l’Arranger con riferimento alla emissione contestuale di 6 bond emessi da A. Abete S.r.l., Assopaf Agrindustria Alimentare Soc. Coop. Agr., Coelmo S.p.A., CST Centro Servizi Trafilerie S.p.A. D.P.F. S.r.l. e La Tecnica nel Vetro S.p.A. La partecipazione all’operazione consentirà a tali aziende di finanziare programmi di sviluppo per la realizzazione di nuovi investimenti con impatto sul territorio campano.

Il team multidisciplinare di GA che ha assistito l’Arranger, nei rapporti con Sviluppo Campania S.p.A. nella definizione della proroga, nei rapporti con le PMI e nei rapporti con gli investitori, è stato coordinato dal managing partner Francesco Sciaudone e dal partner Andrea Martina, ed è stato composto dalla counsel Paola Sepe con riferimento all’emissione dei prestiti obbligazionari ed alla relativa cartolarizzazione. La partner Rosaria Arancio ha seguito i rilevanti profili di diritto amministrativo e il partner Andrea Neri i profili relativi alla disciplina sugli aiuti di stato. I profili di diritto societario sono stati seguiti dal partner Leonida Cagli, mentre i profili di diritto fiscale dal partner Carlo Cugnasca.

Gli investitori MCC e CDP sono stati assistiti da ADVANT Nctm con un team coordinato dal partner Roberto de Nardis di Prata e composto dal counsel Giuseppe Buono, dal managing associate Federico De Pascale e dall’associate Andrea Bertoni e per i profili della cartolarizzazione anche dal partner Matteo Gallanti.

Il team legale interno di MCC che ha seguito l’operazione, lato investitore, è stato guidato dagli avvocati Doroty de Rubeis, general counsel, da Elvira Antonelli, responsabile Legale, e da Gianluca Boccia.

Il team legale interno di CDP che ha lavorato all’operazione è stato guidato dall’avvocato Antonio Tamburrano, responsabile legale finanziamenti e garanzie e composto da Maurizio Iaciofano, responsabile legale imprese, infrastrutture e istituzioni finanziarie, Andrea D’Agostino, responsabile legale imprese e finanza alternativa e Francesco Tarì.