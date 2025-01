GA (Grimaldi Alliance) si espande in Africa con la nuova partnership in Angola grazie a FBL Advogados

Francesco Sciaudone

GA, studio legale e fiscale internazionale con 12 sedi in Italia e uffici diretti a New York, Lugano, Bruxelles, Londra e Parigi, e con un network attivo in oltre 70 giurisdizioni, guidato dal Managing Partner Francesco Sciaudone (foto), rafforza ancora la sua presenza in Africa grazie alla partnership con FBL Advogados in Angola.

FBL Advogados - nuovo partner di GA - è il principale studio legale in Angola, fondato nel 2004, è caratterizzato da una visione strategica internazionale e da un importante track record in operazioni cross-border con player globali. Con un team locale senior e di grande esperienza - GA potra’ cosi’ seguire i clienti in Angola nei seguenti principali ambiti: Corporate, M&A and Private Equity, Natural Resources Law, Oil & Gas, Energy and Mining, Real Estate, Property Law and Land Use, Administrative and Tax Law, Employment Law e Litigation and arbitration.

L’Angola, tra le economie più dinamiche dell’Africa, ha registrato una crescita media del PIL superiore al 3% negli ultimi cinque anni, diventando un hub strategico per investimenti in settori come energia, risorse naturali e infrastrutture.

Lo scenario di crescita dell’Angola e dell’area offrono a GA e ai clienti interessati un mercato in forte crescita.

“L’ingresso di FBL Advogados in GA rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia di espansione sul mercato africano”, ha dichiarato Francesco Sciaudone, Managing Partner di GA. “GA si conferma un ponte strategico per tutte le imprese che desiderano espandere le loro attività all’estero. La nostra presenza in Angola ci permetterà di ampliare ulteriormente la nostra capacità di accompagnare le aziende sul mercato africano, garantendo loro un supporto legale su misura basato su una profonda conoscenza del contesto locale.