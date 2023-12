Gattai, Minoli, Partners e Gitti and Partners nell’acquisizione da parte di Edison di un portafoglio di impianti idroelettrici situati in Piemonte.

Francesca Bogoni, Carla Mambretti

Gattai, Minoli, Partners ha agito in qualità di advisor legale di Edison S.p.A. nell'acquisizione dell'intero capitale sociale di Nuove Iniziative Energetiche N.I.E S.r.l., Cuorgnè S.r.l. e Idro Ressia S.r.l., società complessivamente titolari, in regime di concessione pubblica, di un portafoglio composto da 10 mini impianti idroelettrici situati in Piemonte.

L’acquisizione dell’intero capitale sociale di Nuove Iniziative Energetiche N.I.E S.r.l., Cuorgnè S.r.l. e Idro Ressia S.r.l. è avvenuta nell’ambito di una procedura d’asta competitiva indetta dal venditore Idronord S.r.l. e gestita dall’advisor finanziario L&B Partners S.p.A. con un team composto dal partner Gianguido Arcangeli e dal director Luca Marniga e dall’analyst Lorenzo Pietra Caprina.

Gattai, Minoli, Partners ha assistito Edison S.p.A. con un team composto dal partner Carla Mambretti (in foto), responsabile del team “Energia e Infrastrutture” dello Studio, e dal senior associate Federico Montorsi per tutti gli aspetti corporate M&A, dal counsel Nicola Martegani e dall’associate Clara Balboni per gli aspetti di due diligence legale e dal counsel Micaela Tinti e dall’associate Elena Martignoni per tutti gli aspetti concessori e di diritto amministrativo.

Per Edison ha agito anche il dipartimento interno legal M&A con un team composto dall’head of Legal M&A Laura Buzzi, dalla senior counsel Annabella Di Leo e dalla senior corporate affairs counsel Rossana Zilla.

Lo studio legale Gitti and Partners ha assistito Il venditore Idronord S.r.l. in tutte le fasi dell’operazione con un team composto dal partner Francesca Bogoni (in foto), responsabile del team “Energy” dello Studio e dal counsel Matteo Patrignani e dall’associate Federico Zambon.

I profili notarili della compravendita sono stati seguiti dal Notaio dott. Mario Monti.