Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con BPER Banca nel finanziamento green a Bridge S.p.A.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito BPER Banca Spa nella concessione alla società Bridge Spa di un finanziamento “green” di 20 mln di euro per la realizzazione del nuovo complesso immobiliare ubicato tra via Giosuè Carducci 23 e via Terraggio 28, in pieno centro storico milanese.



Il team GPBL che ha prestato assistenza a BPER Banca Spa è stato guidato dal partner Andrea Limongelli con la junior partner Alessandra Ghezzi, il senior associate Stefano Motta e l’associate Roberta Ferrario.