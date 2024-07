Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Gitti nell’acquisizione da parte del gruppo Isem di Bartoli Packaging

Guidomaria Brambilla, Jessica Fiorani

Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Isem Packaging Group, gruppo, controllato dal fondo di private equity Peninsula, leader a livello europeo del packaging secondario di lusso per i settori della profumeria, cosmetica e moda, nel contesto dell’operazione di integrazione industriale, attraverso la sua controllata Industrial Pack S.r.l., di Bartoli Packaging S.r.l. storica realtà toscana attiva da oltre 70 anni nella produzione di scatole rigide di lusso per i grandi brand dell’alta moda. I venditori sono stati assistiti dallo Studio Legale Gitti and Partners.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito l’acquirente con un team guidato da Guidomaria Brambilla e composto da Daniele Rabitti e da Rebecca Martellini per gli aspetti M&A e di diritto societario e da Stefano Motta con Carolina Caslini e Luca Coppola per gli aspetti banking & finance. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti da Roger Demoro e da Efrem Giustra.

Gitti and Partners ha assistito i soci di Bartoli Packaging con un team guidato dai soci Stefano Roncoroni e Jessica Fiorani e composto dalla senior associate Valeria Pistoni e dall’associate Anastasia Cichetti per gli aspetti M&A e di diritto societario, nonché dal socio Gianluigi Strambi per i profili fiscali. Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Carlo Marchetti dello Studio Notarile Marchetti, con il dott. Pietro Bosco.

A settembre 2023, il Gruppo Isem aveva già completato, con l’assistenza del medesimo team di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici sopra menzionato, l’integrazione industriale del Sacchettificio Toscano, leader nella produzione di sacchetti di pregio e qualità sartoriale da più di 40 anni al servizio delle maison del lusso a livello globale, accelerando il rafforzamento del proprio posizionamento strategico nel mondo del lusso.