Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Russo De Rosa Associati con Quick S.p.A. nelle acquisizioni di Nemo Industrie S.p.A e di Xenta Holding S.r.l

Gianmarco Melillo, Alessandro Manias









Quick S.p.A., società leader nel settore degli accessori per la nautica e imbarcazioni di lusso, ha perfezionato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Nemo Industrie S.p.A., società attiva nella produzione e commercializzazione, al dettaglio e all’ingrosso, di prodotti e dei relativi accessori per il settore nautico e nella contestuale vendita del compendio immobiliare di proprietà della stessa in favore di MH S.r.l. socio di Quick. Quick S.p.A ha anche perfezionato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Xenta Holding S.r.l., società holding del gruppo Xenta attivo nella ricerca, produzione e commercializzazione di prodotti nel campo dei sistemi informatici, meccanici, elettronici, idraulici e meccatronici per il settore nautico. L’operazione ha previsto il reinvestimento di una porzione del prezzo da parte dei Venditori nel capitale sociale della stessa Quick S.p.A.



Il team di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici che ha curato gli aspetti societari è composto dall’equity partner Andrea Giardino coadiuvato dall’associate Gianmarco Melillo e da Angela Menon.



Russo De Rosa Associati ha curato i profili fiscali e di structuring con un team coordinato dai partner Leo De Rosa ed Alessandro Manias e composto dall’associato Marco Zani nonché da Alessio Moretti e Luca Carazzai.



Gli aspetti notarili dell’operazione compravendita sono stati seguiti dal notaio Arrigo Roveda.