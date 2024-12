Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con EssilorLuxottica nell’accordo per l’acquisizione di Espansione Group

Stefano Valerio, Roberto Gambino

EssilorLuxottica ha annunciato di aver firmato un accordo per l’acquisizione di Espansione Group, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di dispositivi medici non invasivi, brevettati a livello internazionale, per la diagnosi e il trattamento della sindrome dell’occhio secco, delle malattie della superficie oculare e della retina.

Espansione Group è specializzata nella progettazione e produzione di dispositivi medici non invasivi per la diagnosi e il trattamento delle malattie della superficie oculare e della retina. Con questa acquisizione EssilorLuxottica rafforza il suo portafoglio di soluzioni di alta qualità per la cura della vista e tecnologie medicali certificate con soluzioni innovative per il trattamento della sindrome dell’occhio secco e di altre patologie.

L’operazione è soggetta alla revisione normativa locale e ad altre consuete condizioni di chiusura.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza a EssilorLuxottica con un team guidato dal managing partner Stefano Valerio coadiuvato dal senior associate Roberto Gambino, dall’associate Daniele Rabitti e dal junior associate Anselmo Mazzolari. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’equity partner Loredana Conidi con il junior partner Daniel Canola. Gli aspetti regolamentari sono stati seguiti dal partner Filippo Arena e dall’associate Elena Mastrocinque.