Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con il Gruppo Proma nell’acquisizione di Recaro Automotive GMBH

Andrea Novarese, Maria Cristina Storchi

Proma Group, azienda italiana, specializzata nella produzione di componenti per autoveicoli, strutture per sedili, gruppi carrozzeria e travi per sospensioni, assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, ha firmato un accordo di investimento per rilevare alcuni rami d’azienda di RECARO Automotive GmbH, fornitore globale innovativo nella produzione di sedili per auto di alta qualità.

Il Gruppo Proma avvierà un periodo di transizione che consentirà la continuità operativa e il rilancio delle attività in Europa, a partire da gennaio 2025.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza alle società del Gruppo Proma con un team composto dagli equity partner Andrea Novarese e Maria Cristina Storchi con l’associate Andrea Garbarino.