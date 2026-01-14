GD N. 2/2026 - "Fine vita", senza legge solo soluzioni locali

Sul "fine vita" la Corte costituzionale, con la sentenza n. 204/2025, ha abrogato la parte più innovativa della legge della regione Toscana ma allo stesso tempo ha affermato che l'introduzione di una disciplina a carattere organizzativo e procedurale non è preclusa in mancanza di una legge statale. Questo il tema di apertura del n. 2 di «Guida al Diritto», che dedica all'argomento un ampio spazio: la pubblicazione dello stralcio della decisione e il commento di Valeria Cianciolo che evidenzia come...
Rapporto tra avvocatura e IA: uomo regista, macchina supporto
di Andrea Sirotti Gaudenzi - Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto nazionale per la formazione continua (Roma)