GD N. 2/2026 - "Fine vita", senza legge solo soluzioni locali

Sul "fine vita" la Corte costituzionale, con la sentenza n. 204/2025, ha abrogato la parte più innovativa della legge della regione Toscana ma allo stesso tempo ha affermato che l'introduzione di una disciplina a carattere organizzativo e procedurale non è preclusa in mancanza di una legge statale. Questo il tema di apertura del n. 2 di «Guida al Diritto», che dedica all'argomento un ampio spazio: la pubblicazione dello stralcio della decisione e il commento di Valeria Cianciolo che evidenzia come...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi