GD N. 4/2026 - Definiti gli iter di raccolta delle prove digitali in Ue

In primo piano sul n. 4 di «Guida al Diritto» i decreti legislativi numeri 215 e 216 sulle prove elettroniche. Il primo rappresenta un passaggio sistematico per l'ordinamento processuale penale italiano e introduce una disciplina organica degli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche, dall'individuazione delle autorità competenti agli iter di emissione, ricezione ed esecuzione. Il secondo costituisce un intervento normativo di rilievo nell'ambito della cooperazione giudiziaria...
Legal privilege, una riforma matura e uno strumento di civiltà giuridica
di Giorgio Martellino, Presidente dell'Associazione italiana giuristi d'impresa (Aigi)