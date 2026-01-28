GD N. 4/2026 - Definiti gli iter di raccolta delle prove digitali in Ue

In primo piano sul n. 4 di «Guida al Diritto» i decreti legislativi numeri 215 e 216 sulle prove elettroniche. Il primo rappresenta un passaggio sistematico per l'ordinamento processuale penale italiano e introduce una disciplina organica degli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche, dall'individuazione delle autorità competenti agli iter di emissione, ricezione ed esecuzione. Il secondo costituisce un intervento normativo di rilievo nell'ambito della cooperazione giudiziaria...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 2,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi