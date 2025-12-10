SommarioGiustizia

GD N. 48/2025 - Uno "scudo" per le donne alla verifica degli interpreti

N. 48

Guida al Diritto

Il 17 dicembre entra in vigore la legge sul femminicidio. Il testo provvedimento introduce nel codice penale il nuovo articolo 577-bis che sanziona con la pena dell'ergastolo chiunque provochi la morte di una donna, commettendo il fatto come atto di discriminazione, di odio o di prevaricazione, oppure mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima "in quanto donna". Inoltre, il reato risulta integrato anche quando l'omicidio è compiuto in relazione al rifiuto della donna di instaurare...

Guida al Diritto

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto