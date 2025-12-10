GD N. 48/2025 - Uno "scudo" per le donne alla verifica degli interpreti

Il 17 dicembre entra in vigore la legge sul femminicidio. Il testo provvedimento introduce nel codice penale il nuovo articolo 577-bis che sanziona con la pena dell'ergastolo chiunque provochi la morte di una donna, commettendo il fatto come atto di discriminazione, di odio o di prevaricazione, oppure mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima "in quanto donna". Inoltre, il reato risulta integrato anche quando l'omicidio è compiuto in relazione al rifiuto della donna di instaurare...
Femminicidio, norma manifesto sull'intangibilità fisica e morale
di Alberto Cisterna, Magistrato presso la Corte di cassazione