GD_34/2024 - Nuove norme penali alla verifica dei fatti

Questo numero di settembre di «Guida al Diritto» si apre con un editoriale dedicato alle ricadute della (discussa) abrogazione dell'abuso d'ufficio - storico "reato-spia" tra i reati contro la Pa - a opera della legge "Nordio", entrata in vigore lo scorso 25 agosto e ai riflessi della (contestuale) introduzione del novello articolo 314-bis Cp per effetto del Dl n. 92/2024, frattanto convertito in legge n. 112/2024, riguardante, però, solo i fatti di peculato per distrazione aventi ad oggetto denaro...

