Gentili & Parnters si unisce a Lexia per creare un team unico nell’ambito dell’assistenza agli intermediari vigilati

Massimo Paolo Gentili, Francesco Dagnino

Gentili & Partners, boutique nata nel 1994 specializzata nel settore del Regulatory per qualsiasi tipo di intermediario operante nel settore finanziario e fondo di investimento, si unisce a Lexia per creare uno dei più importanti team in Italia nell’ambito della regolamentazione dei servizi e degli intermediari finanziari.

Gentili & Partners si integra in Lexia con un team composto, tra gli altri, dal founder Massimo Paolo Gentili, nonché dai senior lawyers Orietta Nava, Marina Mastrangelo e Pietro Massimo Marangio. Si tratta di uno dei team con la maggiore esperienza e reputazione sul mercato nei settori della gestione collettiva del risparmio – con particolare riguardo alla costituzione di fondi di investimento alternativi italiani e alla commercializzazione di OICR esteri in Italia – e dei servizi di investimento, assicurativi, bancari e finanziari, che da sempre è caratterizzato da una significativa vocazione all’assistenza agli operatori del settore su base transfrontaliera.

Con l’integrazione del team proveniente da Gentili & Partners lo studio Lexia è in grado di offrire un ventaglio unico di servizi di assistenza in ambito regolamentare, che spazia dall’assistenza agli operatori istituzionali, in particolare nell’ambito dell’asset management, del private banking e del private insurance, al Fintech, Insurtech e tecnologia blockchain. L’unione tra i due team consentirà inoltre a Lexia di essere maggiormente presente in alcune piazze finanziarie importanti, quali ad esempio il Lussemburgo, l’Irlanda, la Svizzera e il Regno Unito, potenziando l’offerta di servizi di assistenza anche su base cross-border.

L’integrazione tra le due realtà è stata seguita, in qualità di advisor, da MpO, la prima società in Italia specializzata in M&A di studi professionali con un know-how unico maturato in oltre 12 anni di esperienza, grazie a oltre 700 operazioni gestite.

Francesco Dagnino, Managing Partner dello studio Lexia, ha dichiarato: “Siamo felicissimi di accogliere lo studio Gentili & Partners al nostro interno. L’integrazione si pone in linea con la strategia che stiamo perseguendo di rafforzare lo studio nelle proprie aree strategiche di crescita, tra cui vi è sicuramente quella degli intermediari e dei servizi finanziari. Con un team di 3 partner e 10 collaboratori, la nostra practice di Financial Services, Fintech & Blockchain si pone sicuramente in una posizione di leadership sul mercato italiano, caratterizzandosi per un livello di completezza e di innovatività che sicuramente pochi altri studi hanno”.

“Dopo un'esperienza di 29 anni con la mia boutique Gentili & Partners e il ruolo di Equity Partner nel gruppo internazionale TMF Group, ceduto a CVC nel 2018, ho avvertito la necessità di affrontare nuove sfide e di unirmi a un team giovane, determinato e competente. L'intento è quello di offrire il mio supporto alla loro crescita, la quale ritengo debba essere facilitata dalla creazione di team interdisciplinari e intergenerazionali in grado di tenere il passo con l'evoluzione tecnologica” ha commentato Massimo Paolo Gentili.

Angelo Messore, Partner dello studio Lexia responsabile della Practice di Financial Services, ha osservato che “Siamo onorati di unirci a una delle insegne storiche dell’assistenza nell’ambito della regolamentazione dei servizi finanziari. Con l’apporto di Massimo Paolo e dei suoi collaboratori abbiamo un team di eccellenza nelle aree di maggiore interesse per la regolamentazione dei servizi finanziari e ci distinguiamo dagli altri studi per il grado di elevata specializzazione e completezza dell’offerta di servizi”.