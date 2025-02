Giacomo Mazzoleni nominato Partner di SZA Studio Legale

Giacomo Mazzoleni

L’avv. Giacomo Mazzoleni è stato nominato Salary Partner di SZA Studio Legale, una scelta che consolida ulteriormente l’expertise della law firm nell’ambito del diritto societario e delle operazioni straordinarie d’impresa.

I managing partner di SZA, Marisa Meroni e Luca Guffanti, hanno sottolineato l’importanza di questa nomina per lo sviluppo della practice corporate: «La crescita di Giacomo Mazzoleni all’interno dello Studio è la dimostrazione della nostra costante attenzione al talento interno e alla valorizzazione delle competenze strategiche. Il suo apporto si è rivelato determinante nel supporto alle imprese in operazioni complesse e nella consulenza a favore di soggetti istituzionali. Confidiamo che il suo nuovo ruolo contribuirà a potenziare ancora di più la capacità di SZA di affrontare le sfide del mercato legale contemporaneo».

Dopo il suo ingresso in SZA nel 2010, Mazzoleni ha consolidato un’ampia esperienza nel diritto civile e societario, con un focus sulle operazioni straordinarie e sulla contrattualistica commerciale. La sua expertise si estende alle operazioni di M&A, joint ventures, aumenti di capitale, fusioni e scissioni, nonché al trasferimento di rami d’azienda e alla cessione di partecipazioni, sino a comprendere l’attività di assistenza continuativa alle imprese in ambito contrattualistico, con importante esperienza maturata in secondment in aziende operanti in diversi settori. Ricopre inoltre, da diversi anni, il ruolo di Referente IT dello Studio.

«Questo traguardo rappresenta per me un’importante tappa di crescita professionale e personale. Sono entrato in SZA da praticante e sono grato allo Studio per il continuo contributo al mio percorso di crescita e per la fiducia riposta nel mio operato. Sono entusiasta di affrontare questa nuova sfida con l’obiettivo di rafforzare il nostro team corporate. In un contesto normativo e tecnologico in continua evoluzione, il nostro impegno rimane focalizzato nell’offrire ai clienti un’assistenza giuridica altamente qualificata e mirata alle loro necessità», ha dichiarato Mazzoleni.

SZA Studio Legale si distingue per il suo approccio multidisciplinare e la capacità di adattarsi alle dinamiche economico-giuridiche in costante evoluzione. Lo Studio offre consulenza specialistica e assistenza giudiziale in diritto societario, civile e commerciale, diritto del lavoro, compliance, nonché nei settori regolamentati e negli appalti pubblici, con una particolare attenzione a innovazione, sostenibilità e trasparenza.