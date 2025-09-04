Gianluca Albè nominato Co-Chair dell’Human Rights Committee di AIJA e membro dell’Extended Bureau

Gianluca Albè

Nel corso del 63° Congresso Annuale di AIJA – International Association of Young Lawyers, svoltosi a Washington DC, Gianluca Albè, Managing Partner di A&A – Albè & Associati Studio Legale, ha ricevuto un pubblico riconoscimento per l’attività svolta nel suo mandato come Rappresentante Nazionale per l’Italia.

A conferma del costante impegno a livello internazionale, il Bureau di AIJA ha quindi nominato Gianluca Albè Co-Chair dell’Human Rights Committee per il prossimo triennio, nonché membro dell’Extended Bureau dell’associazione.

Fondata nel 1962, AIJA è l’unica associazione globale dedicata ad avvocati e in-house counsel under 45. Con oltre 4.000 membri in più di 90 Paesi, AIJA promuove da sempre occasioni di formazione, networking e crescita professionale su scala internazionale.

In questo contesto, l’Human Rights Committee svolge un ruolo centrale nel promuovere e difendere i principi fondamentali dei diritti umani. Il Comitato organizza sessioni plenarie in occasione di ogni Congresso Annuale e di almeno una Half-Year Conference ogni anno, affrontando temi rilevanti in materia di diritti umani e sensibilizzando l’intera comunità AIJA. Inoltre, gestisce – anche in collaborazione con il Bureau, l’Executive Committee, i National Representatives e le altre Commissioni – le attività e le posizioni ufficiali dell’associazione in ambito human rights.

La nomina di Gianluca Albè rappresenta un importante riconoscimento del contributo italiano in ambito internazionale e testimonia l’attenzione dello Studio A&A – Albè & Associati per i valori fondamentali dello Stato di diritto, della tutela delle libertà e dell’integrità della professione forense.