Gianni & Origoni per la quotazione di Dedem

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Dedem, società attiva nel settore delle macchine automatiche per la produzione di fototessera a gestione e controllo digitale, nel percorso di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan. L’avvio delle negoziazioni è avvenuto oggi, 24 luglio 2025.

L’operazione è stata realizzata mediante un aumento di capitale riservato in misura prevalente a investitori istituzionali italiani ed esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni). Il prezzo del collocamento delle azioni ordinarie oggetto dell’offerta è stato fissato in 4,84 euro per azione.

Gop ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda (in foto a sinistra) e dal partner Ruggero Gambarota e composto dal managing associate Luca Valerio Silviani della Valle (in foto a destra), dall’associate Caterina Vicenzi e dall’associate Francesca Riti.

Gop ha altresì assistito EnVent Italia SIM (in qualità di Euronext Growth Advisor e di Joint Global Coordinator) e illimity Bank (in qualità di Joint Global Coordinator). PwC ha agito in qualità di società di revisione.