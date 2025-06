Gianni & Origoni nell’accelerated bookbuilding promosso dagli azionisti di riferimento di SYS-DAT

Alessandro Merenda e Andrea Bazuro

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito gli Azionisti di Riferimento di SYS-DAT S.p.A., società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano di successo nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e mercato di servizi, nell’operazione di collocamento privato presso investitori professionali italiani ed istituzionali esteri, mediante procedura di accelerated bookbuilding (ABB), di n. 3.128.488 azioni ordinarie di SYS-DAT, corrispondenti complessivamente all’10,0% circa del capitale sociale di quest’ultima, ad un prezzo di Euro 6,00 per azione e per un controvalore complessivo pari a circa Euro 18,7 milioni. La data di regolamento è prevista per il 2 giugno 2025.

Intermonte SIM S.p.A. ha agito in qualità di Sole Bookrunner del collocamento.

Nella strutturazione e nell’esecuzione complessiva dell’operazione, gli Azionisti di Riferimento sono stati assistiti da GOP, che ha operato con un team composto dal partner Alessandro Merenda (nella foto a sinistra) e dal senior counsel Andrea Bazuro (nella foto a destra), coadiuvati dall’associate Christian Caprari.