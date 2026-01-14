Gianni & Origoni nell’operazione di private credit di Gibeon Partners

Domenico Gentile, Andrea Zorzi, Elena Cirillo, Edoardo Brillante

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Gibeon Partners, società operativa nel settore dello sviluppo immobiliare a Milano, in un’operazione della propria controllata Gibeon RE1 S.r.l. relativa all’emissione di titoli di debito che sono stati sottoscritti da un fondo di investimento gestito da una delle principali società di gestione italiane indipendenti specializzata sui mercati privati.

Azimut Direct S.p.A. ha svolto il ruolo di arranger dell’operazione con un team coordinato dal director Andrea Caletti con il supporto di Simone Cervi, vice president.

L’operazione, che rientra in un più ampio piano di progetti immobiliari di Gibeon Partners ed è relativa all’acquisto ed alla riqualificazione di 2 complessi immobiliari a Milano, prevede una prima emissione di titoli di debito PIK ed una struttura di remunerazione innovativa con una componente aggiuntiva legata anche ai risultati dei progetti immobiliari finanziati.

GOP ha seguito l’operazione con 2 team dell’ufficio di Milano e Londra, che hanno affiancato su base “chinese wall” l’investitore e l’emittente. L’investitore è stato assistito da un team banking composto dal partner Domenico Gentile, dal managing associate Andrea Zorzi e dall’associate Giovanni Bica mentre i profili fiscali sono stati seguiti dalla partner Francesca Staffieri.

Per l’emittente ha agito un team coordinato dai counsel Elena Cirillo e Edoardo Brillante, coadiuvati dall’associate Matteo Ballotta per i profili di capital markets. Gli aspetti banking sono stati seguiti dal counsel Alfonso Parziale mentre i profili fiscali sono stati seguiti dalla counsel Carmen Pisani.