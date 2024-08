Gitti and Partners e Advant NCTM nella partnership tra il Gruppo Cogeme e l’European Energy Efficiency Fund (EEEF)

Daniele Cusumano

Il Gruppo Cogeme, tramite la controllata Cogeme Nuove Energie, e l’European Energy Efficiency Fund (EEEF) hanno formalizzato una partnership strategica mediante la costituzione di una joint venture (JV), denominata Cogeme Green, finalizzata alla produzione di energia rinnovabile mediante impianti fotovoltaici, da svilupparsi in Lombardia nelle province di Bergamo e Brescia.

Ai fini dello sviluppo della partnership – nella quale Cogeme agirà quale investitore industriale mentre eeef agirà quale investitore finanziario – è previsto che la JV si finanzi, tra le altre cose, mediante l’assunzione di un project financing che sarà concesso da taluni istituti finanziatori.

Gitti and Partners ha agito quale advisor legale del Gruppo Cogeme mediante un team multidisciplinare coordinato da Gregorio Gitti e Daniele L. Cusumano e composto, quanto agli aspetti societari della JV, da Camilla Ferrari, Claudia Cioffi e Vera Greco e, quanto agli aspetti energy connessi ai contratti di progetto della JV, da Francesca Bogoni e Mattia Peretti, nonché da Valentina Compiani relativamente ai profili banking.

Advant NCTM ha agito quale advisor legale di The European Energy Efficiency Fund, con un team coordinato da Eugenio S. Siragusa e da Martina Marmo, per i profili energy e banking, e Marzia Manente, per i profili corporate, coadiuvati dagli associate Fabio Rastelli e Marianna Loprevite.