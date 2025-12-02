Gitti and Partners con Edilgroup nel progetto del nuovo hotel Marriott a Trieste

Gregorio Gitti, Vincenzo Armenio, Chiara Perego

Lo studio legale Gitti and Partners ha assistito Edilgroup S.p.A. nell’ambito del progetto di riqualificazione di Palazzo Parisi a Trieste, che porterà alla realizzazione di un hotel 4 stelle a marchio Marriott, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per l’offerta alberghiera della città.

L’intervento rientra in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio storico della città e rappresenta un tassello significativo nello sviluppo dell’accoglienza turistica del capoluogo giuliano.

Gitti and Partners ha assistito Edilgroup con un team composto dal chairman e managing partner Gregorio Gitti (in foto a sinistra), dal partner Vincenzo Armenio (in foto al centro) e dall’associate Silvana Farina per gli aspetti corporate e dalla partner Chiara Perego (in foto a destra) per i profili real estate.

La controparte è stata assistita da Cluster Legal Engineering con un team formato da Luigi Giuseppe Scrosati, Chiara Maio e Alice Agostini.

Gli aspetti tecnici e progettuali del nuovo hotel sono stati curati da Edilgroup, in coordinamento con i partner coinvolti nella riqualificazione dello storico Palazzo Parisi.