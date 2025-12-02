Professione e Mercato

Gitti and Partners con Edilgroup nel progetto del nuovo hotel Marriott a Trieste

Lo studio legale Gitti and Partners ha assistito Edilgroup S.p.A. nell’ambito del progetto di riqualificazione di Palazzo Parisi a Trieste, che porterà alla realizzazione di un hotel 4 stelle a marchio Marriott, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per l’offerta alberghiera della città.

Gregorio Gitti, Vincenzo Armenio, Chiara Perego

Lo studio legale Gitti and Partners ha assistito Edilgroup S.p.A. nell’ambito del progetto di riqualificazione di Palazzo Parisi a Trieste, che porterà alla realizzazione di un hotel 4 stelle a marchio Marriott, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per l’offerta alberghiera della città.

L’intervento rientra in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio storico della città e rappresenta un tassello significativo nello sviluppo dell’accoglienza turistica del capoluogo giuliano.

Gitti and Partners ha assistito Edilgroup con un team composto dal chairman e managing partner Gregorio Gitti (in foto a sinistra), dal partner Vincenzo Armenio (in foto al centro) e dall’associate Silvana Farina per gli aspetti corporate e dalla partner Chiara Perego (in foto a destra) per i profili real estate.

La controparte è stata assistita da Cluster Legal Engineering con un team formato da Luigi Giuseppe Scrosati, Chiara Maio e Alice Agostini.

Gli aspetti tecnici e progettuali del nuovo hotel sono stati curati da Edilgroup, in coordinamento con i partner coinvolti nella riqualificazione dello storico Palazzo Parisi.

Se questo articolo è stato di tuo interesse ma non sei ancora abbonato a NT+ Diritto approfittane subito,prova 1 mese da € 4,90!Scopri di più
Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Gli ultimi contenuti di Professione e Mercato