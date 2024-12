Gitti and Partners ha assistito Industrie Polieco – M.P.B. S.p.A. per l’acquisto di un ramo d’azienda di Picenum Plast S.p.A.

Gregorio Gitti, Vincenzo Armenio

Industrie Polieco – M.P.B. S.p.A., azienda attiva a livello internazionale nella produzione di tubi corrugati in polietilene ad alta densità e materiali plastici avanzati, ha concluso un accordo preliminare per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di un nuovo veicolo societario costituito da Picenum Plast S.p.A., azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di tubazioni in PE e PVC, nel quale sarà conferito il ramo d’azienda comprendente le attività legate alla produzione di tubazioni in PVC e corrugati.

Gli advisor

Industrie Polieco – M.P.B. S.p.A. è stata assistita dallo studio Gitti and Partners, sotto la guida del partner fondatore Gregorio Gitti e con un team coordinato dal partner Vincenzo Armenio e dall’associate Silvana Farina per i profili corporate, dai partner Cristina Cavedon, Mariano Delle Cave, Flavio Monfrini, Domenico Patruno, Laura Sommaruga e, dai counsel Marco Blei e Fabrizio Sardella, dagli associate Claudia Cioffi, Federico Ianeselli, Virna Ferretto, Filippo Sanna, Leonardo Maria Moscati e Ilaria Baroli, dagli junior associate Francesco Cannavina, Arianna Invernizzi, Costanzaelisa Scaramuzzi e Abdurrahman Gad Elrab per i profili relativi alla due diligence.

Picenum Plast S.p.A. è stata assistita dai legali Avv. Germano Nicolini e Avv. Alfredo Tacchetti.