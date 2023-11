Gitti and Partners, ingresso del nuovo team di Energy

Francesca Bogoni, Mattia Peretti, Matteo Patrignani, Federico Zambon e Luigi Colaleo









Gitti and Partners prosegue la propria strategia di crescita con l’ingresso di un team di Energy composto dall’Avv. Francesca Bogoni (Partner), dall’Avv. Mattia Peretti (Counsel), dall’ Avv. Matteo Patrignani (Counsel), dall’Avv. Federico Zambon (Associate) e dal Dott. Luigi Colaleo (Junior Associate). I professionisti del team, operante con i suoi membri più esperti nel settore dell’energia da circa venti anni, hanno maturato una vasta esperienza assistendo operatori industriali, utilities, fondi di investimento, istituti di credito e soggetti finanziari italiani ed internazionali in tutte le fasi di sviluppo, costruzione, finanziamento, M&A, gestione e manutenzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, tra cui solare, eolico (on-shore e off-shore), idroelettrico, termodinamico ed efficientamento energetico. Il team ha altresì assistito numerosi operatori del settore in operazioni di fusione e acquisizione, negoziazione di patti parasociali e accordi di joint venture e contratti di vendita dell’energia a lungo termine. Infine i professionisti del team hanno anche maturato esperienza nel settore dello sviluppo e vendita di data center. “Con l’ingresso di Francesca e del suo team prosegue il nostro percorso di crescita – pur nel geloso rispetto dello stile tipico delle boutique legali dalle spalle larghe - finalizzato ad offrire ai nostri Clienti un’assistenza strategica integrata, coordinata e tempestiva in ogni fase rilevante del loro percorso di sviluppo” affermano Gregorio Gitti, Stefano Roncoroni e Vincenzo Giannantonio membri del Comitato Esecutivo dello Studio. Con i nuovi ingressi lo Studio conta oltre 100 professionisti.