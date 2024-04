Gitti and partners potenzia la sede di Roma dando avvio alla collaborazione con il dott. Marco Di Maio e integra i servizi di monitoraggio del processo legislativo e relazioni istituzionali

Marco Di Maio

Gitti and Partners aggiunge nuove competenze al proprio Studio, consolidando la sede di Roma, quale hub regulatory e public law, dando avvio alla collaborazione con il dott. Marco Di Maio, quale of Counsel. Un innesto che consentirà di accrescere le competenze dello Studio nell’ambito del monitoraggio del processo legislativo in Italia e all’estero e delle relazioni pubbliche e istituzionali.

Marco Di Maio, laureato in Scienze politiche e Relazioni internazionali, assiste regolarmente clienti che operano in svariati settori, tra cui energie rinnovabili, grande distribuzione, difesa, agroalimentare, healthcare e impiantistica.

Prima di dedicarsi all’attività professionale, Marco Di Maio ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, essendo stato eletto, tra le altre cose, deputato della Repubblica Italiana per due legislature e componente delle commissioni Finanze e Affari Costituzionali, Presidenza del Consiglio e Interni, oltre che della Giunta per il regolamento di Montecitorio.

Gregorio Gitti, Stefano Roncoroni e Vincenzo Giannantonio, membri del Comitato Esecutivo dello Studio commentano: “l’ingresso di Marco e del nuovo team rappresenta un ulteriore rafforzamento del percorso di crescita dello Studio, andando a integrare ed accrescere, a beneficio della clientela nazionale e internazionale, i servizi già esistenti con quelli sempre più importanti che riguardano il monitoraggio del processo legislativo e delle relazioni istituzionali”.