Gitti and Partners rinnova il comitato esecutivo con l’ingresso dell’avv. Marco Rizzo
L’assemblea dei soci fondatori di Gitti and Partners ha deliberato all’unanimità il rinnovo del Comitato Esecutivo confermando nell’incarico di Chairman il Prof. Gregorio Gitti e l’Avv. Vincenzo Giannantonio in quello di Co-Managing Partner, unitamente alla nuova nomina di Marco Rizzo, che assume la stessa funzione.
Vi sarà quindi un avvicendamento al vertice dello studio tra i soci fondatori: Marco Rizzo (Chambers Global Guide 2025), esperto di contenzioso in materia di diritto bancario e finanziario nonché di distribuzione tramite reti agenziali, subentra a Stefano Roncoroni che ha ricoperto il ruolo negli ultimi 9 anni.
Ciascuno dei soci aggiungerà alla consueta attività professionale i compiti gestionali attribuiti loro dall’assemblea dei soci.
“Abbiamo riflettuto sulla fondazione del 2015 e sulla nostra evoluzione e costante crescita in occasione della ricorrenza del decimo anno di attività che ricorre proprio quest’anno e registriamo, con orgoglio, la costante soddisfazione di tutte le diverse professionalità coinvolte nella nostra realtà merito anche di Stefano per la costante disponibilità e l’impegno sempre puntuale e professionale che ha profuso nel Comitato Esecutivo dal 2017 ad oggi” commentano Gregorio Gitti e Vincenzo Giannantonio, mentre Marco Rizzo aggiunge “sono entusiasta di assumere questo nuovo incarico e di poter guidare, insieme a Gregorio e Vincenzo, una realtà dinamica e innovativa come la nostra. In un contesto economico e tecnologico in continua trasformazione, il nostro obiettivo è rafforzare ulteriormente la posizione di Gitti and Partners come punto di riferimento per i nostri clienti, provando ad anticipare le sfide del mercato legale e offrendo soluzioni di valore. Crediamo fortemente nella forza del lavoro di squadra e nella capacità di evolvere, continuando a investire sulle persone e sull’eccellenza professionale che da sempre ci contraddistinguono”.
Oggi Gitti and Partners conta circa 100 professionisti ma ambisce a crescere ulteriormente sulla base di una sempre maggiore istituzionalizzazione nel panorama dei servizi legali e migliorata organizzazione.