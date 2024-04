Gitti e Celli Fanti nell’ingresso di Marco Bizzarri in Elisabetta Franchi

Gitti and Partners, con un team guidato dal Managing Partner Vincenzo Giannantonio (in foto a sinistra) e dal Partner Giacomo Pansolli (in foto al centro), insieme ad Antonino Di Salvo, Anastasia Cichetti ed Elisabetta Trecani, ha assistito Marco Bizzarri nell’ingresso in Betty Blue S.p.A. (Elisabetta Franchi), di cui è stato nominato Presidente Esecutivo e di cui ha acquisito una partecipazione di minoranza tramite la propria holding di investimento Nessifashion S.r.l.

Celli Fanti, con il Socio Fabrizio Fanti (in foto a destra), ha assistito Elisabetta Franchi nella cessione della partecipazione e negli accordi di investimento.

Advisor finanziario dell’operazione è stato ADMA Partners, con il Managing Partner Gianluca Ruffilli.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Susanna Schneider dello Studio ZNR notai, insieme all’Avv. Alessandro Franzini e Camilla Nicole Tolasi.