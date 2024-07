ANTI, Associazione Nazionale Tributaristi Italiani - Sezione Veneto - presenta il convegno dal titolo:

“GIUDIZIO TRIBUTARIO E STATO DI DIRITTO. Il “fine del processo” nel rapporto Agenzie-contribuenti”.

Il processo tributario è sempre un banco di prova della giustizia del nostro paese, e quindi anche per essere considerati dalle imprese straniere, che intendono investire in Italia, uno “ Stato di diritto ”. Il convegno organizzato dalla Sezione Veneto dell’A.N.T.I. (Associazione Nazionale Tributaristi Italiani) è incentrato sul processo tributario.

Sarà un’importante occasione di confronto per affrontare i temi più rilevanti dopo la recentissima riforma del 2023 e per sondare la tenuta del nostro processo tributario anche alla luce del “giusto processo” in ambito europeo. Illustri professori da tutta Italia tratteranno argomenti che toccano ogni ambito del processo tributario, con l’obiettivo di convergere su un comune “fine” di giustizia del medesimo.

Il convegno avrà luogo a Verona il prossimo 27 settembre alle ore 8.30 presso la Sala dell’Accademia dell’Agricoltura Scienze e Lettere, in Via Leoncino n. 6.

Per il Convegno è stato chiesto l’accreditamento ai fini della formazione professionale continua presso l’Ordine degli Avvocati di Verona e presso l’O.D.C.E.C. di Verona. La partecipazione al Convegno è gratuita , fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per confermare scrivere alla Segreteria, mail: veneto@antitributaristi.it - Tel. +39 0426 1902129 - www.antitributaristi.it

