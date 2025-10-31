Giustizia, in “Gazzetta” la legge costituzionale sulla separazione delle carriere

È stata pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” la legge costituzionale che reca «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». La riforma è stata approvata in seconda deliberazione da ambedue le Camere con maggioranza assoluta, tuttavia inferiore ai due terzi. Il testo risulta potenzialmente soggetto a referendum confermativo, ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione.

Sterzata costituzionale per l’ordinamento giudiziario

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 253 del 30 ottobre 2025...